Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert im Minus

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Mittag.

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,07 Prozent leichter bei 20 022,34 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,384 Prozent schwächer bei 19 959,83 Punkten, nach 20 036,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 916,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 058,96 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,048 Prozent nach oben. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 19 373,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 589,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 598,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,76 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit OC Oerlikon (+ 8,12 Prozent auf 4,86 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,12 Prozent auf 16,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,91 Prozent auf 5,98 CHF), Richemont (+ 4,83 Prozent auf 192,20 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-12,31 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF), Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4,11 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die OC Oerlikon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 020 948 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,143 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at