Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Minus

Der SPI bewegt sich am Mittwochmittag kaum.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 18 589,58 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,390 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,074 Prozent schwächer bei 18 581,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 595,09 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 581,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 667,22 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,718 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 17 202,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 18 315,84 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 15 786,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Peach Property Group (+ 15,73 Prozent auf 5,96 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,06 Prozent auf 0,11 CHF), Temenos (+ 5,52 Prozent auf 81,20 CHF), Phoenix Mecano (+ 4,80 Prozent auf 437,00 CHF) und LEM (+ 4,63 Prozent auf 339,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-19,84 Prozent auf 0,51 CHF), MindMaze Therapeutics (-12,53 Prozent auf 0,35 CHF), Montana Aerospace (-10,06 Prozent auf 22,35 CHF), MCH (-4,27 Prozent auf 4,04 CHF) und SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 553 047 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 288,037 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at