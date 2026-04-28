Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,90 Prozent schwächer bei 18 408,66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,356 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,720 Prozent leichter bei 18 441,28 Punkten, nach 18 575,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 400,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 441,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der SPI bei 18 035,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 330,44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,912 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SIG Group (+ 7,36 Prozent auf 11,81 CHF), GAM (+ 2,56 Prozent auf 0,08 CHF), Ascom (+ 2,47 Prozent auf 5,40 CHF), Adval Tech (+ 1,69 Prozent auf 36,20 CHF) und V-Zug (+ 1,26 Prozent auf 40,25 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,74 Prozent auf 5,75 CHF), Private Equity (-4,78 Prozent auf 59,80 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,76 Prozent auf 43,66 CHF) und Glarner Kantonalbank (-4,42 Prozent auf 23,80 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 323 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 286,226 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at