Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SPI schloss den Donnerstagshandel im Minus ab.

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent auf 17 664,49 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,262 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,364 Prozent tiefer bei 17 678,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 742,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 751,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 587,30 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 4,35 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SPI mit 19 151,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI auf 18 186,12 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Wert von 17 159,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,17 Prozent ein. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 33,33 Prozent auf 4,00 CHF), Adval Tech (+ 11,18 Prozent auf 35,80 CHF), Private Equity (+ 7,50 Prozent auf 64,50 CHF), Kudelski (+ 6,32 Prozent auf 1,35 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,01 Prozent auf 14,26 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil OC Oerlikon (-19,25 Prozent auf 3,05 CHF), GAM (-5,39 Prozent auf 0,11 CHF), Carlo Gavazzi (-4,67 Prozent auf 153,00 CHF), EFG International (-4,49 Prozent auf 17,00 CHF) und Bellevue (-3,63 Prozent auf 7,96 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 200 155 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,152 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Kudelski-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at