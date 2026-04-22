Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 18 485,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,390 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,074 Prozent schwächer bei 18 581,31 Punkten, nach 18 595,09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 468,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 667,22 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17 202,24 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 18 315,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der SPI-Kurs bei 15 786,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,33 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Peach Property Group (+ 14,56 Prozent auf 5,90 CHF), Evolva (+ 9,67 Prozent auf 1,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,57 Prozent auf 6,30 CHF), Temenos (+ 4,22 Prozent auf 80,20 CHF) und Phoenix Mecano (+ 4,08 Prozent auf 434,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-19,05 Prozent auf 0,51 CHF), MindMaze Therapeutics (-14,79 Prozent auf 0,34 CHF), Montana Aerospace (-12,68 Prozent auf 21,70 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,47 Prozent auf 48,10 CHF) und Xlife Sciences (-3,72 Prozent auf 20,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 587 312 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,037 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at