Schlussendlich schloss der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 20 691,48 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,603 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,237 Prozent auf 20 765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 20 716,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 765,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 652,84 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der SPI bei 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der SPI mit 20 311,68 Punkten gehandelt. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 17 386,54 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,43 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 12,32 Prozent auf 2,37 CHF), StarragTornos (+ 7,36 Prozent auf 35,00 CHF), GAM (+ 6,50 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (+ 5,83 Prozent auf 3,85 CHF) und Curatis (+ 4,38 Prozent auf 16,70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-11,72 Prozent auf 1,13 CHF), ams-OSRAM (-10,84 Prozent auf 12,09 CHF), DocMorris (-10,56 Prozent auf 16,34 CHF), Comet (-7,80 Prozent auf 274,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,10 Prozent auf 8,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 594 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348,700 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at