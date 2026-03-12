StarragTornos Aktie

StarragTornos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

SPI-Performance im Fokus 12.03.2026 09:29:45

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Der SPI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 17 890,25 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,409 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,219 Prozent auf 17 919,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 958,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 889,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 919,26 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,012 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Wert von 18 674,10 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 17 729,15 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Wert von 17 037,29 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 17 574,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Accelleron Industries (+ 15,90 Prozent auf 76,90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,19 Prozent auf 0,48 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,80 Prozent auf 82,00 CHF), Lindt (+ 2,33 Prozent auf 10 980,00 CHF) und Medartis (+ 1,71 Prozent auf 83,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-9,35 Prozent auf 0,63 CHF), GAM (-7,08 Prozent auf 0,11 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,91 Prozent auf 26,76 CHF), StarragTornos (-4,00 Prozent auf 31,20 CHF) und Adval Tech (-3,91 Prozent auf 34,40 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 210 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Accelleron Industries AG 81,00 -0,61% Accelleron Industries AG
Adval Tech AG 38,00 0,53% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,66 0,00% ASMALLWORLD AG
Banque Cantonale du Jura SA 82,00 3,80% Banque Cantonale du Jura SA
Evolva Holding AG 0,96 0,42% Evolva Holding AG
GAM AG 0,13 0,77% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1,42 0,35% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 28,80 0,17% Kuros (Kuros Biosciences)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 350,00 0,41% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Medartis Holding AG 80,80 -1,22% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,48 -0,42% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 88,47 0,15% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 363,00 0,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 33,80 4,00% StarragTornos Holding
Swiss Prime Site AG 154,80 0,39% Swiss Prime Site AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 920,70 -0,21%

