HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|SPI im Fokus
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26.03.2026 09:29:40
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:12 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 17 694,39 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,262 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,364 Prozent schwächer bei 17 678,07 Punkten, nach 17 742,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 678,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 700,30 Punkten verzeichnete.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 4,53 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 151,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der SPI noch bei 17 159,96 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,00 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 20,00 Prozent auf 3,60 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,58 Prozent auf 0,40 CHF), Comet (+ 4,52 Prozent auf 263,60 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 1,82 Prozent auf 2,80 CHF) und Rieter (+ 1,79 Prozent auf 3,13 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen DOTTIKON ES (-5,04 Prozent auf 320,00 CHF), Feintool International (-4,84 Prozent auf 8,66 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,75 Prozent auf 3 210,00 CHF), GAM (-4,56 Prozent auf 0,12 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,36 Prozent auf 153,50 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 184 059 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 280,152 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus
In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|164,50
|-2,66%
|Comet Holding AG
|286,50
|4,37%
|DOTTIKON ES HOLDING AG
|371,00
|1,23%
|Evolva Holding AG
|0,88
|-0,45%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|9,84
|1,03%
|GAM AG
|0,12
|-2,42%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,00
|-37,98%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|3,05
|0,66%
|Kudelski S.A. (I)
|1,38
|-1,08%
|MindMaze Therapeutics
|0,42
|1,70%
|Novavest Real Estate AG
|42,40
|0,24%
|Rieter AG (N)
|3,34
|0,30%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|353,00
|0,11%
|Schweizerische Nationalbank
|3 670,00
|0,00%
|UBS
|32,44
|-1,70%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 664,49
|-0,44%
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