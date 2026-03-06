MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Kursentwicklung
|
06.03.2026 12:27:05
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert
Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,04 Prozent leichter bei 18 163,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,111 Prozent auf 18 333,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 353,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 163,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 333,46 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 4,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der SPI mit 18 638,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17 777,13 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 186,48 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,431 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit BVZ (+ 9,63 Prozent auf 1 480,00 CHF), GAM (+ 7,02 Prozent auf 0,12 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,80 Prozent auf 2,44 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF) und Feintool International (+ 4,47 Prozent auf 10,05 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Comet (-14,80 Prozent auf 241,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-10,19 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-8,62 Prozent auf 31,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,49 Prozent auf 0,12 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-6,69 Prozent auf 44,60 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 856 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 327,101 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SPI-Werte
In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
