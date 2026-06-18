Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Donnerstagmittag

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 19 463,40 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,427 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,110 Prozent höher bei 19 533,21 Punkten in den Handel, nach 19 511,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 534,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 422,69 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,292 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Wert von 18 716,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 804,22 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 16 561,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,69 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Banque Cantonale du Jura SA (+ 19,12 Prozent auf 81,00 CHF), Leonteq (+ 6,29 Prozent auf 16,22 CHF), Idorsia (+ 5,51 Prozent auf 4,91 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,13 Prozent auf 15,80 CHF) und VP Bank (+ 2,93 Prozent auf 87,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-12,90 Prozent auf 5,40 CHF), GAM (-10,73 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,44 Prozent auf 18,73 CHF), Komax (-4,35 Prozent auf 50,60 CHF) und EvoNext (-4,27 Prozent auf 1,57 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 957 378 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,150 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at