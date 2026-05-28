Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert nachmittags

Am Donnerstag gibt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,91 Prozent auf 19 054,27 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,419 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,608 Prozent auf 19 112,87 Punkte an der Kurstafel, nach 19 229,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 112,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 003,51 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,783 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 28.04.2026, den Stand von 18 537,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 19 255,70 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 16 791,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,45 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 13,49 Prozent auf 1,09 CHF), Feintool International (+ 5,00 Prozent auf 10,50 CHF), Idorsia (+ 4,41 Prozent auf 4,68 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 0,60 CHF) und Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adval Tech (-9,09 Prozent auf 40,00 CHF), Addex Therapeutics (-8,26 Prozent auf 0,04 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,92 Prozent auf 4,71 CHF), GAM (-3,85 Prozent auf 0,06 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 316 128 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 292,637 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at