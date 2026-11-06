Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot

Der SPI zeigte sich am fünften Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,20 Prozent tiefer bei 20 831,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,681 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,72 Prozent auf 20 722,28 Punkte an der Kurstafel, nach 21 085,19 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 831,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 598,79 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,484 Prozent aufwärts. Der SPI lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 19 562,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 445,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 989,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,20 Prozent nach oben. Bei 21 271,96 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,56 Prozent auf 30,85 CHF), WISeQey (+ 6,44 Prozent auf 6,94 USD), Cicor Technologies (+ 4,91 Prozent auf 132,40 CHF), Komax (+ 4,55 Prozent auf 73,60 CHF) und Orell Fuessli (+ 4,44 Prozent auf 141,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-15,27 Prozent auf 1,11 CHF), Medacta (-13,64 Prozent auf 106,40 CHF), Addex Therapeutics (-7,96 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Xlife Sciences (-5,39 Prozent auf 8,42 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 249 633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 349,317 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at