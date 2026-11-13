Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 21 257,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,669 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,224 Prozent leichter bei 21 263,34 Punkten, nach 21 311,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21 301,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 210,14 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,16 Prozent zu. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 19 725,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 413,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 545,05 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,53 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 49,07 Prozent auf 0,03 CHF), Infomaniak (+ 3,87 Prozent auf 77,90 CHF), Intershop (+ 3,04 Prozent auf 162,80 CHF), Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2,55 Prozent auf 72,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-9,06 Prozent auf 15,25 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,73 Prozent auf 4,30 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 16,00 CHF) und Gurit (-4,17 Prozent auf 48,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 663 264 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 354,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at