Schwaches Deutschland-Geschäft setzt Vodafone zu

London (Reuters) - Kundenschwund in wichtigen Märkten hat Vodafone ausgebremst.

Das Umsatzwachstum habe sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 auf 1,8 von 2,5 Prozent im Vorquartal abgeschwächt, teilte der britische Mobilfunker am Mittwoch mit. In Deutschland seien die Erlöse um 1,8 Prozent zurückgegangen. In Italien und Spanien belaufe sich das Minus auf 3,3 und 8,7 Prozent. Interimschefin Margherita Della Valle bekräftigte dennoch die Gesamtjahresziele. "Wir haben bereits Maßnahmen ergriffen, darunter die Vereinfachung unserer Struktur, um den lokalen Märkten volle Autonomie und Verantwortlichkeit zu geben, damit sie die besten Entscheidungen für ihre Kunden treffen können."

(Bericht von Paul Sandle; geschrieben von Hakan Ersen; redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)