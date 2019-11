Schwaches drittes Quartal - Bundesamt legt Konjunkturdaten vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die meisten Volkswirte sind überzeugt: Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im Sommer erneut geschrumpft. Internationale Handelskonflikte, Brexit-Drama und die Schwäche der Weltkonjunktur belasten Europas größte Volkswirtschaft. Es wäre das zweite Quartal mit einem Minus in Folge, Ökonomen sprechen in so einem Fall von einer "technischen Rezession". Einen konjunkturellen Absturz im Gesamtjahr erwarten Volkswirte für Deutschland jedoch nicht.

Vorläufige Daten zur konjunkturellen Entwicklung im Zeitraum Juli bis einschließlich September 2019 gibt es am Donnerstag (8.00 Uhr) vom Statistischen Bundesamt. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde zum Vorquartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Zum Jahresauftakt hatte es noch ein Plus von 0,4 Prozent gegeben.

Für das Gesamtjahr gehen die meisten Prognosen für Deutschland von deutlich weniger Wirtschaftswachstum aus als 2018. Nach 1,5 Prozent Plus im vergangenen Jahr wird 2019 mit 0,5 Prozent Wachstum gerechnet./ben/DP/zb