Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 16:29:10

Schwächer als die Konkurrenz: "Worst-Case-Szenario" bei Novo Nordisk eingetreten - Aktie schmiert ab

In einer Vergleichsstudie erreichen die Probanden mit dem neuen Abnehmmittel von Novo Nordisk etwas weniger Gewichtsverlust als mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly. Der Unterschied ist zwar nicht groß, doch für das Unternehmen ist das Ergebnis trotzdem eine Katastrophe. Das wird auch an der Börse deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Nachrichten