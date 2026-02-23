Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
23.02.2026 16:29:10
Schwächer als die Konkurrenz: "Worst-Case-Szenario" bei Novo Nordisk eingetreten - Aktie schmiert ab
In einer Vergleichsstudie erreichen die Probanden mit dem neuen Abnehmmittel von Novo Nordisk etwas weniger Gewichtsverlust als mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly. Der Unterschied ist zwar nicht groß, doch für das Unternehmen ist das Ergebnis trotzdem eine Katastrophe. Das wird auch an der Börse deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
