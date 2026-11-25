Schwager Energy hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,11 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,00 Prozent auf 36,97 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,66 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at