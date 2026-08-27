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27.08.2026 06:31:29
Schwager Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Schwager Energy veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,21 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schwager Energy einen Umsatz von 25,81 Milliarden CLP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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