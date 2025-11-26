Schwager Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Schwager Energy veröffentlichte am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schwager Energy 0,030 CLP je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 28,66 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,91 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at