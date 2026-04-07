Schwankungen lassen nach: Tesla-Aktie steuert trotz vieler Projekte durch ruhigeres Fahrwasser

Tesla treibt die Zukunft voran: Autonome Robotaxis, humanoide Roboter und Hochleistungschips stehen auf der Agenda - gleichzeitig zeigt der Aktienkurs derzeit nur moderate Schwankungen.

• Mit dem TERAFAB-Projekt wollen Tesla, SpaceX und xAI Hochleistungschips für Fahrzeuge, Roboter und den Weltraum herstellen• Tesla geht Partnerschaft mit LG Energy Solution ein• Wettbewerber wie Uber oder NVIDIA treiben ebenfalls den Ausbau autonomer Fahrzeugflotten und Technologien voran

Autonomes Fahren und Robotaxis im Wettbewerb

Der von Elon Musk geleitete US-Elektroautohersteller Tesla treibt den Ausbau autonomer Fahrdienste voran: Erste Robotaxi-Angebote laufen bereits in Austin, Texas, und perspektivisch soll mit dem "Cybercab" der Dienst künftig auch in weiteren Regionen verfügbar sein. Wie TESLARATI berichtet, hat der erste Tesla Cybercab im Februar die Produktionslinie in der Gigafactory Texas verlassen. Das Fahrzeug kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und wurde speziell für den Einsatz als Robotaxi entwickelt. Die Serienproduktion soll ab April starten, und Fahrten über gemeinsame Flotten könnten den Preis auf 0,20 US-Dollar pro Meile senken - ein Kostenpunkt, der den Besitz eines eigenen Autos für viele überflüssig machen und die urbane Mobilität grundlegend verändern könnte, heißt es weiter.

Zudem baut auch die Konkurrenz ihr Robotaxi-Angebot aus: Wie Uber am 19. März 2026 bekannt gab, startet das Unternehmen eine Partnerschaft mit Rivian und plant eine Investition von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar bis 2031, vorausgesetzt, bestimmte Meilensteine bei der autonomen Fahrzeugleistung werden erreicht. Zunächst sollen 10.000 Rivian R2-Robotaxis übernommen werden, mit der Option auf weitere 40.000 Fahrzeuge ab 2030. Geplant sei, dass ab 2028 die ersten Robotaxis in San Francisco und Miami eingesetzt werden sollen, danach soll die Flotte bis 2031 auf insgesamt 25 Städte in den USA, Kanda und Europa wachsen, heißt es weiter.

Auch NVIDIA meldete am 16. März 2026 eine wachsende Nutzung seiner DRIVE Hyperion-Plattform durch Hersteller wie BYD, Geely, Isuzu und Nissan sowie führende Mobilitätsanbieter, wodurch die Entwicklung sicherer und skalierbarer autonomer Fahrzeuge deutlich Fahrt aufnimmt.

Wie MarketWatch berichtet, erklärte der UBS-Analyst Joseph Spak, der die Tesla-Aktie auf "Sell" einstuft, im März in einer Kundennotiz, dass der Kurs vor allem von den Erwartungen an künftige KI-Möglichkeiten getrieben werde.

Humanoider Roboter Optimus und TERAFAB-Chips

Tesla treibt nicht nur die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voran, sondern arbeitet auch an seinem humanoiden Roboter "Optimus". Der zweibeinige Roboter soll künftig gefährliche, repetitive oder monotone Aufgaben übernehmen und autonom agieren. Parallel dazu kündigte Elon Musk am 22. März 2026 in Austin das TERAFAB-Projekt an: Gemeinsam mit SpaceX und xAI plant Tesla den Bau von zwei hochmodernen Chipfabriken mit einer Rechenleistung eines Terawatts pro Jahr. Die Chips sollen sowohl in Fahrzeugen als auch im humanoiden Roboter Optimus zum Einsatz kommen, während ein zweiter Chip für Anwendungen im Weltraum vorgesehen ist, heißt es.

Investitionen und erneuerbare Energien

Aus einer Kundennotiz des Baird-Analysten Ben Kallo, über die MarketWatch berichtet, geht hervor, dass Tesla sich derzeit auf eine aus seiner Sicht "entscheidende" Phase vorbereite. Gleichzeitig verweist Kallo auf mehrere laufende Projekte, die Aufwärtspotenzial bieten könnten, und rechnet damit, dass bis Ende 2030 Investitionen von rund 96 Milliarden US-Dollar getätigt werden könnten, heißt es weiter.

Darüber hinaus prüft Tesla den Aufbau einer großen Solarfabrik: Mitte März bestätigten US-Behörden, dass Tesla gemeinsam mit LG Energy Solution an einer 4,3-Milliarden-Dollar-Batteriezellenfabrik in Michigan arbeiten wird, so MarketWatch weiter.

So bewegt sich die Aktie

Die Tesla-Aktie zeigte im Jahr 2025 noch starke Schwankungen: Von einem Tief von 221,86 US-Dollar im April 2025 stieg der Kurs bis Mitte Dezember auf 489,88 US-Dollar - ein Plus von fast 121 Prozent. In diesem Jahr zeigt sich der Kurs bisher stabiler: Zum Jahresbeginn lag die Aktie bei 438,07 US-Dollar, aktuell notiert sie bei 352,82 US-Dollar (Schlusskurs: 06. April 2026) und hat damit rund 19 Prozent in den ersten drei Monaten eingebüßt.

Wie MarketWatch unter Verweis auf eine Aussage des Susquehenna-Analysten Christopher Jacobson von März 2026 berichtet, hat die Tesla-Aktie zuletzt deutlich an Schwankungsintensität verloren: Die implizite Volatilität über die vergangenen 90 Tage liegt nach Angaben des Analysten auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren, die für den Titel sonst typischen, teils heftigen Kursschwankungen bleiben damit weitgehend aus.

Svenja Polonyi, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.