Schwarz-Gruppe baut Rechenzentrum für elf Milliarden Euro im Spreewald

LÜBBENAU (dpa-AFX) - Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl , investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald. Es sei die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef der Digitalsparte Schwarz Digits./agy/DP/mis