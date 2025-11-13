13.11.2025 05:49:38

Schwarzarbeit, Stromsteuer und Lachgas im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag über Gesetzespläne für einen stärkeren Kampf gegen Schwarzarbeit in der deutschen Wirtschaft. Der Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht vor, dass künftig auch Friseursalons, Barbershops, Kosmetik- und Nagelstudios zu den Branchen gehören, in denen Beschäftigte immer Ausweispapiere für Kontrollen dabei haben müssen. Gelten soll dies auch für Fahrer von Essens-Lieferdiensten.

Am Abend will der Bundestag auch Entlastungen bei der Stromsteuer für die Wirtschaft verlängern. Für Firmen des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft soll eine bisherige Senkung auf den EU-Mindestsatz über das Jahresende hinaus verlängert werden. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eine Ausweitung der Steuersenkung auf alle Stromkunden vereinbart. Allerdings stand diese Ankündigung unter Finanzierungsvorbehalt.

Beschließen soll das Parlament am späten Abend auch ein Verbot von Lachgas für Kinder und Jugendliche, das als Partydroge konsumiert wird. Der Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, Erwerb und Besitz für Minderjährige zu untersagen. Auch die Verfügbarkeit chemischer K.o-Tropfen, die als "Vergewaltigungsdroge" eingesetzt werden, soll beschränkt werden./sam/ax/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen