Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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13.08.2026 00:00:00

Schwarzkopf GLISS Micro Repair Bonding-Sprühkur: sichtbar weniger Haarschäden nach nur einer Anwendung

Wir alle wünschen uns gesund aussehendes, geschmeidiges Haar und eine Routine, die unser Haar intensiv pflegt. Mit der neuen GLISS Micro Repair Bonding-Sprühkur präsentiert Schwarzkopf GLISS eine innovative Pflegeneuheit, die trockenes und strapaziertes Haar gezielt reduziert und das Haar auf Mikroebene repariert. Für gesund aussehendes und +100 % stärkeres Haar.1Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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