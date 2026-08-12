Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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13.08.2026 00:00:00
Schwarzkopf GLISS Micro Repair Bonding-Sprühkur: sichtbar weniger Haarschäden nach nur einer Anwendung
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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