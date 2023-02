Schweden nimmt Gespräche mit der Türkei wegen NATO-Beitritts im März wieder auf

Berlin (Reuters) - Schweden nimmt laut ihrem Ministerpräsidenten die Gespräche mit der Türkei zum Nato-Beitritt Mitte März wieder auf.

"Es gibt auch ein Datum, es ist kein Geheimnis, aber wir warten auf die Bestätigung", sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen schwedischen Rundfunk SVT am Mittwoch. Am Montag hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bereits erklärt, die unterbrochenen Gespräche würden bald wieder aufgenommen, was Kristersson später begrüßte.

Die Türkei blockiert derzeit einen Nato-Beitritt von Schweden und auch Finnland. Sie fordert vor allem von Schweden ein härteres Vorgehen gegen Extremisten wie etwa Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und auch deren Auslieferung. Finnland und Schweden haben nach Jahrzehnten der militärischen Neutralität als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden, der Nato beizutreten.