Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.07.2026 16:58:00
Schwedisches Gericht verurteilt Google zu Milliardenzahlung
Urteil gegen Google in Schweden: Der US-Konzern soll der Klarna-Tochter Pricerunner mehr als eine Milliarde Euro zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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