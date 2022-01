Schweinemäster: Produzieren derzeit unter eigenen Kosten

Die Schweinemäster und -züchter beklagen, dass sie derzeit unter den eigenen Kosten arbeiten. "Beim aktuellen Preisniveau von 1,40 Euro pro kg Schlachtgewicht fehlen den österreichischen Ferkelerzeugern zirka 30 Euro je Ferkel und den Schweinemästern zirka 25 Euro je schlachtreifem Schwein zur Kostendeckung", so Johann Schlederer, Geschäftsführer der Österreichischen Schweinebörse. Schon das Preisniveau 2021 habe zu den drei schlechtesten des vergangenen Jahrzehnts gezählt.

In den vergangenen Jahren sei durch die Covidpandemie und die Schweinepest in Europa eine massive Überproduktion bei Schweinefleisch entstanden. Dazu kämen der teilweise Wegfall der Gastronomie und Personalmangel in der Verarbeitung. "Während der aktuellen Omikron-Welle fällt zudem ein beträchtlicher Teil des Personals in der Schlacht- und Zerlegesparte aufgrund von Krankheit oder Quarantäne aus. So ist ein Flaschenhals im Bereich der Schlachtung und Zerlegung entstanden, der einen Rückstau von schlachtreifen Tieren auf den heimischen Betrieben verursacht", gibt Schlederer zu bedenken. Sein Fazit: "Wir sind momentan von einer rentablen Schweineproduktion weit entfernt."

stf/kre