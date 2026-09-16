16.09.2026 15:17:38

Schweitzer glaubt nicht mehr an Expertenregierung

MAINZ (dpa-AFX) - SPD-Bundesvize Alexander Schweitzer glaubt nicht mehr an die Bildung einer Expertenregierung in Sachsen-Anhalt. Er habe nicht den Eindruck, dass es so komme, sagte der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef und frühere Ministerpräsident der Landespressekonferenz in Mainz. "Und ich fürchte, es geht in eine andere Richtung."

Kurz nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatte Schweitzer der "Rheinpfalz" gesagt, eine von allen anderen Fraktionen getragene Expertenregierung könne das Szenario eines AfD-Ministerpräsidenten noch abwenden. Den Vorschlag habe er sehr stark im Lichte der Situation in Sachsen-Anhalt gemacht, erklärte Schweitzer der Landespressekonferenz. Denn eigentlich passe eine Expertenregierung nicht zum parlamentarischen System und zu von Parteien geprägten Wahlkämpfen.

Er beobachte, was inzwischen in der CDU in Sachsen-Anhalt los sei, sagte Schweitzer. "Ich halte das für einen der größten Unsicherheitsfaktoren. Dass man sich da auf offener Bühne zerlegt, anders darf man es, glaube ich, gar nicht formulieren, spielt natürlich jetzt auch eine Rolle bei all den Gesprächen, die wahrscheinlich von der AfD in Richtung CDU geführt werden."/chs/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen