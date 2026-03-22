|
22.03.2026 20:48:39
Schweitzer lässt persönliche Zukunft zunächst offen
MAINZ (dpa-AFX) - Der SPD-Spitzenkandidat und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat nach der Wahlniederlage seiner Partei bei der Landtagswahl seine persönliche Zukunft zunächst offengelassen. "Wie es weitergeht, ist zunächst einmal die Aufgabe einer gemeinsamen Diskussion in unseren Gremien. Das ist nicht heute Abend das Thema", sagte Schweitzer. "Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen die Frage heute Abend nicht beantworten kann." Vor der Wahl hatte Schweitzer angekündigt, dass er kein Ministeramt in einer Landesregierung unter CDU-Führung übernehmen werde./hus/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.