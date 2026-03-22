Schweitzer lässt persönliche Zukunft zunächst offen

MAINZ (dpa-AFX) - Der SPD-Spitzenkandidat und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat nach der Wahlniederlage seiner Partei bei der Landtagswahl seine persönliche Zukunft zunächst offengelassen. "Wie es weitergeht, ist zunächst einmal die Aufgabe einer gemeinsamen Diskussion in unseren Gremien. Das ist nicht heute Abend das Thema", sagte Schweitzer. "Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen die Frage heute Abend nicht beantworten kann." Vor der Wahl hatte Schweitzer angekündigt, dass er kein Ministeramt in einer Landesregierung unter CDU-Führung übernehmen werde./hus/DP/zb