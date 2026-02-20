|
Schweitzer Mauduit International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Schweitzer Mauduit International lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,80 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 463,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,6 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,190 USD. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erzielt worden.
Schweitzer Mauduit International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
