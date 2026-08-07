Schweitzer Mauduit International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schweitzer Mauduit International hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 531,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 525,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at