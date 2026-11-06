Schweitzer Mauduit International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Schweitzer Mauduit International hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schweitzer Mauduit International -0,060 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Schweitzer Mauduit International mit einem Umsatz von insgesamt 499,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 513,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at