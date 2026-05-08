Schweitzer Mauduit International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schweitzer Mauduit International hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 479,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 484,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at