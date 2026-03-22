22.03.2026 20:48:38

Schweitzer: Wir werden starke Rolle spielen

MAINZ (dpa-AFX) - Die SPD will nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bei der Bildung einer Koalition mit der CDU eine starke Rolle spielen. "Wir haben gekämpft wie die Löwen, alle miteinander", sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) vor Parteimitgliedern. Die SPD habe ein Ergebnis erreicht, "das doppelt so stark ist wie der Bundestrend". Dies sei ein Ergebnis der eigenen Stärke.

"Und diese Stärke, die wir gezeigt haben, die wird auch dazu führen, dass wir als geschlossene Sozialdemokratie jetzt auch eine starke Rolle spielen, wenn es darum geht, eine Regierung der demokratischen Mitte in Rheinland-Pfalz anzubieten", sagte Schweitzer.

"Das ist unsere Aufgabe." Schweitzer sagte zu den Parteimitgliedern: "Ich will euch einfach eins sagen: Ich bin trotz dieses Ergebnisses voller Dankbarkeit heute bei euch. Es ist mir ein großes Privileg, euer Spitzenkandidat gewesen zu sein." Schweitzer wurde von den Genossen mit langem Applaus empfangen./rtt/DP/zb

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