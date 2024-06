Schweiz als Hub und Liechtenstein als Gateway

Bald tritt in der EU ein für die Kryptoindustrie zentrales Gesetzespaket in Kraft. Für Schweizer Unternehmen kann sich der Weg über Liechtenstein lohnen, um zu einem «EU-Pass» zu kommen. Die Thematik wurde an einer Veranstaltung von Liechtenstein Finance und finews.ch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und behandelt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel