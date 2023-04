Schweiz bleibt beim Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset hat bekräftigt, dass sein Land wegen seiner Neutralität weiterhin gegen die Weitergabe von militärischen Güter an die Ukraine ist. Der Ukraine lasse man aber sehr wohl finanzielle Hilfe zukommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Anwesenheit von Berset zuvor dazu aufgefordert, angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das eigene Selbstverständnis kritisch zu überprüfen. Hintergrund ist die Neutralität der Schweiz in dem Krieg und ihre Weigerung, Kriegsmaterial an die Ukraine weiterzugeben.

Berset sagte, Neutralität bedeute, dass die Schweiz keine Seite militärisch unterstütze. Dies sei so in den Schweizer Gesetzen verankert. Damit sei die Position auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.

"Man kann nicht von uns verlangen, dass wir unserer eigenen Gesetze brechen. Nein, Sie dürfen das nicht von uns verlangen. Was Sie aber erwarten können ist eine ernsthafte Diskussion, wie man sich da entwickeln soll oder muss oder kann. Das findet schon statt in der Schweiz", so Berset.

Im März hat der Schweizer Nationalrat über die Lieferung von Waffen an die Ukraine abgestimmt. Er entschied, dass Kriegsgerät nur dann an die Ukraine geliefert werden darf, wenn der UN-Sicherheitsrat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine offiziell verurteilt. Im Sicherheitsrat hat Russland als ständiges Mitglied allerdings ein Vetorecht.

Deutschland hatte zuvor von der Schweiz um die Ausfuhrerlaubnis der in der Schweiz produzierten Munition für die in Deutschland produzierten Gepard-Panzer gebeten.

Berset betonte nun, dass es eine Diskussion in der Schweiz gebe und dass man die Regeln und Gesetzte "ordentlich" anpasse, wenn es notwendig sein sollte,

"Diese Neutralität bedeutet keineswegs Gleichgültigkeit... Wir engagieren uns sehr stark für den Frieden, für das humanitäre Recht auf Seiten der Ukraine", sagte er.

Scholz fordert Umdenken von der Schweiz

Scholz betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Berset, dass mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Zeitenwende einhergegangen sei.

"Sie fordert uns allen viel ab. Deutschland musste sich von jahrzehntelangen Gewissheiten verabschieden und liefert jetzt Waffen in ein Kriegsgebiet, damit die Ukraine sich gegen die russische Aggression verteidigen kann. Wir haben die notwendigen Konsequenzen gezogen, um unser Land und unsere Verbündeten besser verteidigen zu können", sagte Scholz. "Dieser Krieg in Europa fordert uns alle dazu auf, unser Selbstverständnis kritisch zu prüfen und mitunter auch zu unbequemen, aber richtigen Entscheidungen bereit zu sein."

Gleichzeitig wertet Scholz es als "gutes Zeichen", dass die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland mitträgt und es einen engen Austausch gibt bei der finanziellen Unterstützung der Ukraine.

