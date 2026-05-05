BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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05.05.2026 06:00:53
Schweiz-Chefin von BNP Paribas: «AXA IM ist ein Gamechanger für uns»
Die Integration von AXA Investment Managers, geopolitische Unsicherheiten sowie neue Geschäftsfelder prägen derzeit die Strategie von BNP Paribas in der Schweiz. Im Interview erläutert Länderchefin Enna Pariset, wie sich die Bank positioniert und warum Volatilität auch Chancen schafft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Analysen zu BNP Paribas S.A.
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