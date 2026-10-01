01.10.2026 12:19:38

Schweiz: Inflation klettert auf 1 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Schweiz ist im September gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 1,0 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im August hatte die Inflationsrate bei 0,8 Prozent gelegen.

Über ein Prozent hatte die Inflation letztmals im August 2024 gelegen. Schon im Vormonat war sie deutlich angestiegen, davor hatte sie zwischen 0,3 und 0,6 Prozent geschwankt.

Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - stieg im Jahresvergleich gegenüber dem Wert vom August ebenfalls, allerdings nur auf 0,5 Prozent, von zuvor 0,4 Prozent./rw/cg/AWP/jkr

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