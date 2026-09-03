Schweiz: Inflation steigt auf 0,8 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz ist im August deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Die Jahresinflation erhöhte sich auf 0,8 Prozent von 0,4 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Sie war damit überraschend hoch. Analysten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 0,5 Prozent erwartet.

Höher war die Inflation letztmals im August 2024. In den vergangenen Monaten schwankte sie zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Sie liegt aber auch mit dem höheren August-Wert solide im Bereich der Preisstabilität. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht diese in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent als gegeben.

Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - stieg im Jahresvergleich gegenüber dem Wert vom Juli ebenfalls, allerdings nur leicht auf 0,4 von 0,3 Prozent./rw/to/AWP/jkr