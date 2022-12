Schweiz sperrt weitere Vermögen von sanktionierten Russen

Zürich (Reuters) - Die Schweiz hat ihre Angaben zu den im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland gesperrten Vermögen aktualisiert.

Per 25. November wurden Vermögenswerte in Höhe von 7,5 Milliarden Franken eingefroren, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Im Juli waren es 6,7 Milliarden Franken. Zudem wurden dem Seco zufolge bislang 15 Liegenschaften in sechs Kantonen blockiert.

Die Schweiz übernimmt die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine. Das Land steht allerdings unter Druck, Vermögenswerte von Hunderten sanktionierter Russen schneller zu identifizieren und zu blockieren. Die Alpenrepublik ist bei Russlands Elite als Reiseziel und Aufbewahrungsort von Vermögen beliebt.

