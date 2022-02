Schweiz will Corona-Maßnahmen noch diese Woche deutlich abbauen

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz hebt ihre Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend auf. Noch diese Woche sollen Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte in Restaurants, Freizeit- und Kulturbetrieben oder bei Veranstaltungen fallen, wie die Regierung in Bern vor zwei Wochen angekündigt hat. An diesem Mittwoch entscheidet sie endgültig über die nächsten Schritte. Es geht darum, ob zusätzlich alle anderen Maßnahmen beendet werden sollen. Möglich ist aber, dass etwa im öffentlichen Verkehr vorerst weiter eine Maskenpflicht bestehen bleibt.

Die jüngste Infektionswelle hat ihren Höhepunkt in der Schweiz nach den Daten des Bundesgesundheitsamtes überschritten. Seit der letzten Januarwoche geht die Zahl der gemeldeten Infektionen deutlich zurück, am Dienstag waren es 25 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz - also wie viele Menschen sich pro 100 000 Einwohner anstecken - liegt seit Wochen deutlich höher als in Deutschland./oe/DP/ngu