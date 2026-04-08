Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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08.04.2026 08:14:33
Schweizer Banken-Allianz testet digitalen Franken
UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und BCV lancieren gemeinsam mit der Swiss Stablecoin AG eine Sandbox für einen CHF-Stablecoin. Die Initiative soll die Basis für ein digitales Geld-Ökosystem in der Schweiz legen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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