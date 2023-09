Schweizer Börse fällt weiter - UBS-Aktien sacken ab

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat ihren Rückzug am Mittwoch fortgesetzt.

Dominiert wurde das Geschehen ab dem frühen Nachmittag von der UBS. Die Aktien der Großbank sackten nach einem Bloomberg-Bericht über eine vertiefte Untersuchung des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Hilfe für russische Kunden bei der Umgehung von Sanktionen fast acht Prozent und der Handel wurde vorübergehend gestoppt. Zudem will das höchste Gericht in Frankreich am 15. November über die Berufung der Bank in einem jahrelangen Steuerhinterziehungsverfahren und die verhängte Milliardenstrafe entscheiden. Zuletzt notierten die UBS-Anteile noch um 3,2 Prozent schwächer. Mit einem Wertzuwachs von einem Drittel ist UBS im laufenden Jahr der größte Gewinner unter den Bluechips.

Belastet auch durch den Kursrutsch der UBS sank der Standardwerteindex SMI bis rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss 0,7 Prozent auf 10.877 Punkte. Die Anleger trennten sich wegen der Aussicht auf weiter hohe Zinsen und ein gedämpftes konjunkturelles Umfeld von Anteilspapieren. Die meisten der 20 Bluechips gaben nach, wobei auch Unternehmen mit einem als vergleichsweise krisensicher geltenden Geschäft auf den Verkaufszetteln standen. So verloren die beiden Indexschwergewichte Nestle und Novartis 1,7 und 0,7 Prozent an Wert.

Ein Kursplus von 1,2 Prozent des dritten SMI-Riesen Roche konnte den Abstieg des Index nur leicht bremsen. Nach mehreren Tagen mit zum Teil kräftigen Abgaben griffen Schnäppchenjäger bei dem Pharmakonzern zu.

