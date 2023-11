Schweizer Börse legt auf breiter Front zu

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat den Erholungskurs am Freitag wieder aufgenommen. Marktteilnehmer erklärten, angesichts nachlassender Teuerungsraten setzten die Anleger auf eine Abkehr der Notenbanken von Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation.

Dazu kämen die kräftig gesunkenen Ölpreise, die Unternehmen und Verbraucher zusätzliche Erleichterung verschafften. Der SMI stieg bis kurz vor Handelsschluss um 0,9 Prozent auf 10.742 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer damit auf ein Plus von knapp 1,8 Prozent zu. Die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten und in der Ukraine seien in den Hintergrund gerückt, hieß es am Markt.

Sämtliche 20 SMI-Titel zogen an. Gesucht waren vor allem Finanzwerte. Die UBS kletterte drei Prozent auf 23,15 Franken. Zurich legte gestützt von einer Kurszielerhöhung durch die Citi-Analysten 1,6 Prozent zu. Mit Swiss Life war ein weiterer Finanzwert gesucht. Klingelnberg verteuerten sich um 4,4 Prozent, nachdem der Maschinenbauer den Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres um 24,8 Millionen Euro auf das neue Rekordniveau von 180,9 Millionen gesteigert hatte. Abwärts ging des dagegen für den Generikahersteller Sandoz und die Solarfirma Meyer Burger.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)