Schweizer Cloud-Nutzung forciert den Ausbau inländischer Rechenzentren

Unternehmen in der Schweiz bauen die Fremdvergabe von IT-Leistungen und das Business Process Outsourcing weiter aus. Bei der Auswahl der Dienstleister achten sie in besonderem Masse auf den Standort der Rechenzentren, so eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Der Bericht "2022 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions report for Switzerland” stellt fest, dass der Schweizer Markt zum derzeit starken Anstieg von Outsourcing-Dienstleistungen in Europa beiträgt, ähnlich wie etwa Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Zu den am stärksten nachgefragten Dienstleistungen gehören Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM) sowie Infrastrukturdienste, so ISG.

Aufgrund ihres ausgeprägten Interesses an der Einhaltung von Compliance-Richtlinien neigen Schweizer Unternehmen dazu, Service Provider zu bevorzugen, die in lokalen Rechenzentren mit einem hohen Zertifizierungsniveau arbeiten, so der Bericht. Doch obwohl die Kapazität von Cloud-Rechenzentren in der Schweiz wächst, ergeben sich noch immer Angebotsengpässe.

"Rechenzentren in der Schweiz sind sehr gefragt, vor allem für Cloud-Dienste”, sagt Anna Medkouri, Partnerin bei ISG. "Viele Schweizer Anwender bevorzugen einheimische Einrichtungen, die ein hohes Mass an Datenschutz und Energieeffizienz bieten.”

Laut Bericht verfolgen Schweizer Unternehmen einen pragmatischen Ansatz in der Cloud-Nutzung. Aufgrund innovativer Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und IoT, stehen für die meisten IT-Abteilungen Public Clouds im Vordergrund. Zudem legen IT-Teams aber auch Wert auf eine einfache Integration in bestehende Legacy-Systeme. Vor diesem Hintergrund laufen die meisten Cloud-Implementierungen auf einen Hybrid- oder Multi-Cloud-Ansatz hinaus.

ISG erwartet, dass Cloud-Rechenzentren bis 2025 über die Hälfte der Rechenzentrumskapazität in der Schweiz stellen werden, was den Ausbau der digitalen Netze im Land weiter vorantreibt, so ISG. Bereits 2021 erreichte der Spitzenverkehr auf dem SwissIX-Netzknoten in Zürich, an den rund 230 Kunden angeschlossen sind, 840 Gbit/s und steigt weiter an. Der Trend geht zu grossen Rechenzentren mit mehr als 1 MW, da die Entwicklung kleinerer Zentren nicht mehr rentabel ist, heisst es in dem Bericht.

Dieses Wachstum hat dazu geführt, dass Rechenzentren etwa 3,6 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs ausmachen, so ISG. Um ihren ökologischen Fussabdruck zu verkleinern, investieren die Betreiber in moderne Kühlmethoden und die Interoperabilität der Hardware. Ziel ist es, die Leistungsdichte der Rechenzentren zu erhöhen.

Darüber hinaus befasst sich die Studie mit einer Reihe weiterer Entwicklungen in den Bereichen Colocation, Managed Hosting und Managed Services. Hierzu gehören die zunehmende Automatisierung, der wachsende Bedarf an Diensten mit niedriger Latenzzeit und die sich verändernden Anforderungen mittelständischer Unternehmen.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions report for Switzerland” bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 81 Anbietern in den fünf Marktsegmenten "Managed Services for Large Accounts”, "Managed Services for Midmarket”, "Managed Hosting for Large Accounts”, "Managed Hosting for Midmarket” und "Colocation Services”.

Die Studie stuft Swisscom als "Leader" in allen fünf Marktsegmenten und EveryWare in insgesamt drei Segmenten ein. Atos, Aveniq (Avectris), Bechtle, ELCA, Kyndryl, MTF, ti&m und T-Systems erhalten diese Einstufung in je zwei Segmenten. Accenture, Axians, BitHawk, Equinix, Green, Interxion (Digital Realty), Netcloud, NTS Workspace, NTT Global Data Centers, Safe Host, Trivadis (Accenture) und UMB sind "Leader” in je einem Marktsegment.

Zudem wird hosttech in einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei BitHawk, ELCA, Green, JMC Software und Swisscom zum Download bereit.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions report for Switzerland” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

