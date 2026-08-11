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11.08.2026 06:31:29
Schweizer Electronic: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Schweizer Electronic ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schweizer Electronic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent auf 44,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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