Schweizer Electronic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Schweizer Electronic präsentierte am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Schweizer Electronic ein EPS von -1,030 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 45,3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at