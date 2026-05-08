Schweizer Electronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Schweizer Electronic veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Schweizer Electronic 47,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at