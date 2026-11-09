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09.11.2026 06:31:29
Schweizer Electronic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Schweizer Electronic präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber -0,680 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schweizer Electronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 45,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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