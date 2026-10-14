OUTSOURCING Aktie
WKN: A0DN3Z / ISIN: JP3105270007
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14.10.2026 11:20:37
Schweizer Firmen setzen beim IT-Outsourcing auf Wachstum statt nur auf Kostensenkung
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Fast jedes dritte Schweizer Unternehmen will künftig einen grösseren Teil seines IT-Budgets an externe Dienstleister vergeben. Eine neue Studie von Whitelane Research zeigt, dass dabei vor allem die Skalierbarkeit und der Zugang zu neuen Technologien entscheidend sind. Auch die Kundenzufriedenheit mit den IT-Anbietern wird untersucht.
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