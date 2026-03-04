04.03.2026 09:02:38

Schweizer Inflation im Februar stabil bei 0,1 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz ist im Februar stabil geblieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Januar um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Neuenburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Weiter klar höher liegt die Inflation bei den Inlandgütern. Hier zogen die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent an. Dagegen haben sich Importgüter im Jahresvergleich um 1,6 Prozent verbilligt. Die Kerninflation - ohne frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe - lag im Februar bei 0,4 Prozent und damit etwas niedriger als im Januar.

Erst zu Jahresbeginn hatte das BFS den Landesindex der Konsumentenpreise mit einem neu zusammengesetzten Warenkorb publiziert. Ziel ist es, den Index an aktuelle Konsumgewohnheiten und Marktveränderungen anzupassen.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Februar um 0,6 Prozent. Dieser Anstieg ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Genannt werden etwa höher Preise für Wohnungsmieten und im Luftverkehr. Aber auch rund um das Thema Tourismus zogen die Preise in der Hotellerie und bei Pauschalreisen ins Ausland an./hr/rw/AWP/jkr

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:52 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX eröffnet im Minus -- DAX erholt sich -- Asiens Börsen tiefrot
Der heimische Aktienmarkt startet am Mittwoch erneut mit Abgaben. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich unterdessen. Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen